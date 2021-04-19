16 апреля в районе 22.00 пограничники погранзаставы близ села Газахлар Физулинского района выявили двух нарушителей границы. Об инциденте были проинформированы пограничники ИРИ, сообшила госпогранслужба Азербайджана.

Задержанными оказались граждане Ирана Фейзи Ясер Нариман (1991 г.р.) и Хусейнпур Саджад Хасан (1993 г.р.). В результате применения оружия со стороны азербайджанских пограничников Нариман получил легкое ранение, его доставили в Физулинский Диагностический центр.

В ходе обыска на месте происшествия были обнаружены 1159 таблеток и 78 единиц аппарата, похожего на Costed Mikro Politedve. Также были задержаны жители Физули Гусейнов Эльшан Низами оглу (1987 г.р.) и Садеддинов Ульви Гисмет оглу (1994 г.р.), которые на автомобиле марки «Opel» (99-EY-840) прибыли встретить нарушителей для того, чтобы забрать препараты.

Сотрудники пограничного отряда «Горадиз» Государственной пограничной службы и военной прокуратуры Физулинского района проводят необходимые оперативно-следственные действия.

Minval.az