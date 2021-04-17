Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин отметил, что в деле задержанного консула Александра Сосонюка оказалась замешана женщина. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Он считает, что это была провокация. «Наш сотрудник вышел на улицу, встретился с одной из своих знакомых, она создала провокационную ситуацию. Он только успел сказать: «Прекратите это!». После этого появились представители правоохранительных органов России», — рассказал свою версию событий Енин.

Замминистра добавил, что женщина хотела передать какую-то информацию, за которой консул никогда не обращался. Сразу же после этого сотрудники ФСБ «набросились на него, грубо нарушив Венскую конвенцию», сказал Енин.

Minval.az