Президент Армении Армен Саркисян не подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Избирательный кодекс, на основе которых будут проведены внеочередные парламентские выборы 20 июня.

«Президент Армении не подписал, но и не отправил принятый парламентом закон в Конституционный суд», — сообщает пресс-служба президента.

Это означает, что закон вступит в силу автоматически.

Поправки в Избирательный кодекс были приняты парламентом 1 апреля. Они предусматривают отказ от рейтинговой системы выборов и проведение голосования исключительно по пропорциональной системе.

За поправки проголосовали лишь депутаты правящей фракции «Мой шаг». Представители оппозиционной фракции «Светлая Армения» в голосовании не приняли участия, депутаты оппозиционной фракции «Процветающая Армения» бойкотировали заседание.

Minval.az