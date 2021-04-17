Украина пойдет на компромисс с Россией лишь при условии, что Москва объявит о прекращении «оккупации» украинских территорий. Об этом заявил глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, выдвинув тем самым ультиматум РФ, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что до выполнения Россией этого условия Украина не пойдет ни на какой компромисс.

Экс-президент Украины также потребовал, чтобы российское руководство «возродило Донбасс».

Накануне украинский президент Владимир Зеленский предрек Крыму и неподконтрольной Киеву территории Донбасса судьбу хуже Чернобыля. По его мнению, Крым и Донбасс не будут счастливы без Украины.

Ситуация в Донбассе находится в стадии обострения последние несколько недель. Киев обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Кремль, в свою очередь, заявляет об участившихся провокациях со стороны украинских силовиков и называют обстановку в регионе пугающей. Российская сторона также неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Minval.az