Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

«Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб», — сообщил сотрудник посольства Украины в Москве в комментарии агентству УНИАН.

Утром ФСБ РФ сообщила, что в Северной столице украинского консула Александра Сосонюка задержали с поличным — на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера. Как позднее уточнил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, Сосонюка задержали на несколько часов, он уже вернулся в дипучреждение.

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