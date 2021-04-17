Более 70 известных во всем мире писателей, артистов и ученых обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить необходимое лечение оппозиционному политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении. Их коллективное письмо опубликовали в пятницу, 16 апреля, французская газета Le Mond и британский журнал The Economist. Подписи под обращением поставили лауреаты Нобелевской премии в области литературы Светлана Алексиевич, Джон Максвелл Кутзее, Луиза Глюк, Герта Мюллер, Орхан Памук, писатели Джоан Роулинг и Салман Рушди, актеры Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Духовны, а также многие другие знаменитости.

Они подчеркнули, что политик находится в критическом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи. «Мы призываем Вас, господин президент, обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он срочно нуждается и на которые имеет право, как и любой гражданин России. Как гарант закона, вы должны обеспечить его соблюдение», — говорится в письме.

Minval.az