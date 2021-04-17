18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Завтра днем южный ветер сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем — 18-22 градуса тепла, в Баку ночью — 11-13, днем — 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем — 50-55%.

18 апреля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер временами в разных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 8-12, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15, местами 18-20 градусов тепла.

18 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az