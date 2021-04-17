МЧС Азербайджана сообщило об обнаружении артиллерийского снаряда в Баку. Так, 16 апреля на горячую линию «112» министерства поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории Гарадагского района города Баку.

На место происшествия была привлечена оснащенная специальной техникой и оборудованием пиротехническая группа Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра территории был обнаружен один 85-миллиметровый артиллерийский снаряд, непригодный для боевого применения, но опасный для жизни человека.

После того, как специалисты МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов огородили территорию, пиротехники удалили обнаруженный снаряд с территории и соответствующим образом обезвредили его.

Других взрывоопасных предметов и боеприпасов при повторном осмотре территории обнаружено не было.

Minval.az