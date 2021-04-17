Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля. Это на 260 тыс. руб. больше, чем за 2019 г., когда глава государства задекларировал 9,73 млн руб.

Собственность президента за год не изменилась. Согласно документу, ему по-прежнему принадлежат квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, автомобильный прицеп «Скиф» и автомобили «Нива», а также две машины «ГАЗ М21».

Кроме того, в пользовании у Путина остаются квартира площадью 153,7 кв. м и гара

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