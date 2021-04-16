Вашингтон рассмотрит вопрос увеличения постоянного присутствия американских военных на Украине в случае необходимости, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин.

«Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента, которые находятся здесь

на постоянном основании, и если по нашим оценкам потребности увеличатся и надо будет увеличивать их количество, мы этот вопрос рассмотрим», — сказала Квин в ходе совместного брифинга с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Она отметила, что США и их партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.

Minval.az