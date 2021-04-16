Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным правом Турции выстраивать отношения с соседями, включая Украину.

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в Стамбуле с визитом.

«Это суверенное право Турецкой Республики — выстраивать отношения с соседями. И в этом плане нам нечего сказать. Что касается переговоров президента Эрдогана и президента Зеленского, это двусторонние отношения двух государств», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают прошедшие переговоры.