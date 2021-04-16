Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Кремле не ответили. Об этом Зеленский заявил в интервью Le Figaro, перевод которого опубликовала пресс-служба Офиса президента в пятницу, 16 апреля.

Зеленский подал запрос на разговор с Путиным после 26 марта, когда на Донбассе погибли четыре украинских военных и еще двое получили ранения.

«Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации, — ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню», — сказал Зеленский.

Президент считает, что это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.

«На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что Россия пытается запугивать Украину своими действиями на Донбассе, чтобы спровоцировать Украину на наступление, но украинские военные будут и в дальнейшем воздерживаться от такой реакции.

«Они (РФ — ред.) точно пытаются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас… Мы все понимаем — это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они «ждут», что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им «такого счастья», — подчеркнул Зеленский.

В то же время на вопрос, считает ли он, что Путин хочет аннексировать Донбасс, присоединив его к РФ, Зеленский ответил: «Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать. Потому что всегда есть надежда на 1%, что он этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает».

«Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило… Поэтому я очень надеюсь, что они не пойдут дальше, на эскалацию. Ибо, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически прежде всего для них. Потому что мы — на своей земле», — заявил Зеленский.

На вопрос журналиста, является ли, по его мнению, мобилизация войск РФ проверкой нового президента США Джо Байдена, он сказал: «Мне кажется, что это каким-то образом связано. Я думаю, что все в мире демонстрируют свои мышцы», добавив, что «такие шаги россияне делают постоянно, проводя те или иные учения».

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