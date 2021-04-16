В подмосковной Дубне началось строительство первого в России специализированного завода для серийного производства ударных беспилотников. Планируется, что предприятие, на котором будут выпускаться боевые дроны «Иноходец», заработает уже в ноябре.

Как сообщает РИА Новости, инвестиции в проект составляют более четырех миллиардов рублей. Производство будет экологически чистым, а его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров. На предприятии будут работать более 1,5 тысячи человек, а ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят свыше 900 миллионов рублей.

Напомним, что средневысотный ударный дрон «Иноходец» ранее разрабатывался как гражданский беспилотный летательный аппарат семейства «Орион». Длина летательного аппарата — 8 метров, размах крыла — 16 метров, продолжительность полета — 24 часа. Машина имеет взлетный вес 1000 килограммов и может нести до 200 килограммов вооружения.

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