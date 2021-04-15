Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с начальником генерального штаба Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном.

«Рад приветствовать вас в Москве. Армения – ключевой союзник и партнер России в Закавказье», — сказал в начале переговоров начальник Генштаба ВС РФ.

Герасимов отметил, что страны укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.

Показателем высокого уровня двусторонних отношений, по его словам, «является функционирование на территории Армении 102-й российской военной базы».

«Мы продолжаем готовить квалифицированные кадры в вузах Минобороны России», – заявил начальник Генштаба ВС РФ. Также он добавил, что во время пандемии коронавируса в Армении оказывали помощь в диагностировании военнослужащих армянских вооруженных сил. Всего проведено более 22 тысяч исследований.

«Представители министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях Минобороны России, и всегда делегации представлены на высоком уровне», — сказал Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что в этом году проводится 9-я Московская конференция по международной безопасности, Международные армейские игры и международный военно-технический форум «Армия-2021». «Ожидаем делегации и команды вооруженных сил Республики Армения на этих мероприятиях, а также подразделение на стратегическом командно-штабном учении «Запад-2021», — сказал начальник Генштаба ВС РФ.

«Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере», – подытожил Герасимов.

Minval.az