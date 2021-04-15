В Петербурге зафиксированы случаи тяжелой формы коронавируса и летальных исходов после вакцинации «Спутником V». Об этом журналистам рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Каждый такой случай — предмет рассмотрения иммунологической комиссии», — отметил Лисовец, не уточнив, о каком количестве летальных исходов и тяжелых случаях заболевания идет речь.

По словам главы комздрава, привитые заболели до завершения полного цикла вакцинации — либо между двумя прививками, либо после второй, но до 42-го дня после получения первой дозы вакцины.

«У них еще не сформировался иммунитет, поэтому прямой связи прививки с этими летальными исходами выявлено не было», — объяснил Лисовец.

Он добавил, что ни одного случая тяжелого протекания заболевания и смерти по истечении 42 дней после введения вакцины не зафиксировано.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия подчеркнула, что если человек получил прививку, пребывая в инкубационном периоде (то есть будучи уже зараженным коронавирусом), он может заболеть, но инфекция не будет протекать тяжелее, чем у других пациентов.

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов подтвердил, что случаи заболеваний были и после прививки «Спутником V» и после «Эпиваккороны».

«К нам госпитализировали таких пациентов, но у них инфекция протекала легче, чем на фоне обычной вирусной нагрузки», — отметил Кабанов.

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