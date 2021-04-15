Хамовнический суд Москвы в четверг приговорил рэпера Эльмина Гулиева к четырем годам колонии за то, что он в наркотическом опьянении въехал в трех пешеходов в центре Москвы.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

«Суд приговорил Гулиева к четырем годам колонии общего режима и лишил прав на три года», — сказал собеседник агентства.

В ходе прений прокурор, для сравнения, запросил для рэпера четыре года четыре месяца колонии.

Дело слушалось в особом порядке – то есть при полном признании вины и сделке со следствием, что гарантировало рэперу более мягкое наказание – не более примерно четырех лет шести месяцев заключения.

Кроме того, сам Гулиев в суде полностью признал исковые требования потерпевших и заявил о готовности выплатить 1,5 миллиона рублей в счет морального вреда, а также оплатить лечение и возместить утраченный заработок.

Гулиев признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, но защита из-за особого порядка не сможет добиваться полного оправдания, а лишь смягчения наказания.

ДТП произошло в Москве 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка: Гулиев на Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу попали три человека, получившие переломы и черепно-мозговые травмы, причем одной женщине оторвало лодыжку.

Экспертиза установила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер признал свою вину, но уверял, что «был абсолютно трезвый и ничего не употреблял» – мол, он пьет лишь обезболивающие из-за остеохондроза.

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