Со здоровьем у президента РФ Владимира Путина после второго укола вакцины от COVID-19 все в порядке, никаких побочных эффектов нет, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент РФ вечером 23 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса. Он рассказывал, что после вакцинации положил на всякий случай перед сном градусник на тумбочку. В среду, 14 апреля, Путин сообщил, что сделал второй укол препарата.

«Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке и ровно как и во время компонента, и сейчас тоже никаких побочных эффектов нет», — сказал Песков в ответ на вопрос о самочувствии президента и о том, лежал ли на тумбочке главы государства градусник, как в прошлый раз.

На вопрос, будет ли, по его мнению, вакцинация Путина иметь мобилизующее значение для населения России в вопросе прививок, Песков сказал, что уверен в этом, поскольку ранее личный пример президента, сделавшего первый укол вакцины, «дал очень позитивный эффект» во многих городах.

Minval.az