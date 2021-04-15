Азербайджан может начать процесс интеграции со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и с Арменией — при посредничестве Беларуси. Об этом пишет российское издание «Газета.Ru».

Для начала официальный Баку мог бы получить статус наблюдателя, как, например, Молдова, считают опрошенные изданием эксперты.

«Если процесс пойдет успешно, то Азербайджан сможет диверсифицировать свой экспорт и даже избавиться от «нефтяного проклятья». Репутационные бонусы тоже возможны», — отмечает издание.

Материал был опубликован на фоне сообщения РБК о том, что страны Евразийского экономического союза обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет в Казани 29–30 апреля. Об этом РБК рассказали три дипломатических источника в России и Армении и подтвердил источник в аппарате организации.

Minval.az