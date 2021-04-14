Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет в Казани 29–30 апреля (в заседании совета обычно принимают участие главы правительств). Об этом РБК рассказали три дипломатических источника в России и Армении и подтвердил источник в аппарате организации.

Баку сможет отправить в Казань своих представителей, если на это согласится Ереван. И чтобы это произошло, Армении и Азербайджану, которые еще пять месяцев назад были в состоянии войны, необходимо преодолеть несколько разногласий, рассказал изданию собеседник с армянской стороны.

«Действительно, была такая идея [приглашения Баку], — говорит источник РБК, дипломат с армянской стороны. — Мы не то чтобы принципиально против, мы говорим, что есть нерешенные вопросы, в том числе вопрос военнопленных». Официальный Баку неоднократно заявлял, что члены диверсионной группы, направленной из Армении в Азербайджан, спустя месяц после подписания трехстороннего заявления по Карабаху, не могут считаться «военнопленными».

Среди нерешенных вопросов собеседники издания назвали и обсуждение вариантов разморозки транспортных коммуникаций в регионе.

В российском и армянском МИД на запрос ответили, что участие в заседании совета стран, не имеющих статуса в союзе, еще обсуждается, согласованной позиции государств — членов ЕАЭС пока нет.

Minval.az