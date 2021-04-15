Премьер-министр Армении Никол Пашинян переложил ответственность за провальную операцию по атаке высоты Лелетепе в период войны в Карабахе на генералов.

Пашинян заверил, что во время войны предложение и решение атаковать высоту было принято генералами, он никогда не высказывал своего мнения по этому поводу.

«Говорят, я принял решение: вот Серж Саргсян сдал Лелетепе, а я сказал: «Идите и захватите», и в этом контексте было 700 погибших. Это совершенный абсурд. Автором предложения этой операции был генерал, это предложение посчитал приемлемым генерал, возможность реализовать это предложение была принята генералом, и это решение было принято генералом, и такими генералами, которые в тот момент имели возможность принять это решение. Да, я присутствовал на части обсуждений, я модерировал беседу и не высказывал собственного мнения, я спрашивал: «Как ты думаешь? Как ты думаешь?» И я спросил самого высокопоставленного, он сказал «это хорошая идея», после чего он отдал распоряжение, оценил обстановку, доложил и сказал: «Да, это нужно и можно сделать»», — заявил премьер.

На днях армянский политолог Эдгар Элбакян рассказал, что 6 октября в 15:00, когда падение Джебраила было уже очевидным, военно-политическое руководство Армении приняло решение, которое обезглавило армянскую армию.

Элбакян подчеркнул, что ВС Армении собрали вместе остатки разгромленных военных соединений в Джебраиле, танковые войска из Физули, Ходжалы и остатки танковых войск на Дашкесанском направлении, и начали операцию по захвату высоты Лелетепе.

При этом он акцентировал внимание на том, что операция была осуществлена без необходимой артиллерийской подготовки и разведки. Элбакян пояснил, что в результате этого ВС Азербайджана разгромили армянскую армию, которая вынуждена была бежать, бросив при этом большое количество военной техники и амуниции.

Minval.az