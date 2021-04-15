Когда Азербайджан покупал разведывательный спутник, власти Армении покупали земельные участки на греческих островах, вчера в Национальном собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Представляя анализ, сделанный в 2017 году и профинансированный тогдашними властями, Пашинян отметил, что по удельному весу развития критической инфраструктуры Армения уступала Азербайджану со счетом 10-1 в условных единицах. Вновь сославшись на этот анализ, премьер-министр отметил, что военно-промышленная система в Армении начала формироваться после апреля 2016 года, отставая от Азербайджана на 11 лет.

«В 2017 году у Азербайджана было два спутника, один из которых разведывательный, который он купил. Да, Азербайджан покупал разведывательный спутник, а власти Армении покупали земельные участки на греческих островах, в Европе, тем, где это было возможно. Поэтому нужно констатировать, что они проиграли в вопросе институционального становления государства, превратив государство в мафиозную структуру, которая выжимает все жизненные силы из Армении, и эти мафиозные структуры до сих пор имеют свои щупальца повсюду, начиная от судебной системы и заканчивая, к сожалению, даже Вооруженными силами, — заявил Пашинян.

«Мы должны констатировать, что мы боролись против этого 20-летнего предательства, против 20-летней капитуляции. Но даже во время самой войны они защищали свое поражение, как можно громче крича в наш адрес «предатель», чтобы скрыть свое предательство, как можно громче крича в наш адрес «капитулянт», чтобы отвлечь внимание от их капитуляции. – Это вы капитулянты и тем более предатели, я говорю это элите, которая 20 лет правила и грабила Армению, а мы каждый день вели борьбу не на жизнь, а на смерть против вашей капитуляции и предательства. Я хочу с этой высокой трибуны заявить, что мы продолжим нашу борьбу во имя свободы, сильной и счастливой Армении», — подчеркнул он.

Minval.az