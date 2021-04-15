Президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал восстановить Нагорный Карабах в случае, если бы Армения согласилась на мирное урегулирование вооруженного конфликта. Об этом в эфире канала «Беларусь 1» сообщил белорусский президент Александр Лукашенко по итогам переговоров с Алиевым.

«Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт (в Нагорном Карабахе. — Прим. ред.). Одно из предложений, когда он мне сказал: «Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению <…> Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», — рассказал Лукашенко о своем разговоре с Алиевым, который состоялся ранее.

Лукашенко не уточнил, когда именно состоялся этот разговор с Алиевым, но отметил, что беседа произошла до того, как пост премьер-министра Армении занял Никол Пашинян. «Было такое. Но бывшее армянское руководство, до Пашиняна, отказалось от этого», — заявил он.

Президент Беларуси отметил также, что впервые публично рассказывает об этих событиях.

Minval.az