Россия дополнительно перебросила в аннексированный Крым от 15 до 25 тысяч своих военных. Об этом представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан заявила на форуме в Вене, сообщает Крым.Реалии.

По ее словам, согласно информации, полученной из доступных источников, «сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года».

«Россия перебросила 15-25 тысяч военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО. Эти силы добавляют к уже значительно возросшим боевым возможностям России в Крыму и вдоль его международно признанной границы с Украиной. В Крыму, по нашим оценкам, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны», — сказала Австриан.

Она добавила, что вдоль границы с Украиной с 2015 года «Россия значительно увеличила численность своих войск, разместив десятки тысяч военнослужащих, повторно активировав подразделения, обновив базы и разместив более мощную наземную, воздушную и противовоздушную оборону».

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