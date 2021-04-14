Мэр Киева и председатель Ассоциации городов Украины (АГУ) Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook призыв к гражданам и властям страны объединиться и отбросить страх на фоне российской угрозы.

По его словам, Украина уже смогла остановить «русский мир» в 2014 году и сегодня стране снова необходимо показать противнику силу единства. «Холодный ум и уверенность делают нас сильными. Мы на своей земле. За нами — правда, поэтому нас поддерживает весь мир», — сказал Кличко.

Он добавил, что верит в силу украинской армии, ее способность выстоять против России, а также дипломатам, которым сейчас необходимо обеспечить крепкий тыл. «Сегодня время объединяться. Объединяться, чтобы выстоять. Объединяться, чтобы победить», — добавил политик.

Minval.az