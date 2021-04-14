Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал союз с Россией основой безопасности в регионе и рассказал о возможности расширения ее военных баз на территории страны, передает ТАСС.

По его словам, сейчас Москва и Ереван обсуждают увеличение стратегических возможностей 102-й российской военной базы в Гюмри. «Также идут переговоры о создании плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области», — сказал Пашинян. Он назвал переговоры на эту тему эффективными и подчеркнул, что российские пограничники уже несут пограничную службу вблизи Сюника.

Президент также отметил, что для страны армяно-российская объединенная группировка войск и единая система противовоздушной обороны имеют практическое значение. «Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию», — добавил политик.

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