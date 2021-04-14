Незадолго до апрельской войны 2016 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ потребовали от Армении отказаться от требования предоставить промежуточный статус Нагорному Карабаху. Об этом сказал премьер Никол Пашинян на заседании в парламенте.

Глава правительства подробно перечислил этапы переговорного процесса, сказав, что Азербайджан постепенно ужесточал свою позицию в вопросе статуса Карабаха. Более того, начиная с 2014-2015 гг. эта позиция Баку получала поддержку со стороны сопредседателей.

«Я хочу четко констатировать – за два месяца до апреля 2016 года со стороны посредников было предложение армянской стороне – отказаться от стремления зафиксировать промежуточный статус Карабаха», — отметил он.

Он назвал заблуждением утверждения о том, что в переговорном процессе были достигнуты договоренности о проведении референдума по статусу Карабаха. В пакете документов был пункт о референдуме, но сроки и «ареал» проведения референдума не обговаривались. Азербайджан в свою очередь всегда говорил, что голосование должно быть в пределах всего Азербайджана.

Minval.az