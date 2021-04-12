Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера.

Двухдневная программа предполагает насыщенную переговорную повестку. В частности, глава белорусского государства Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут две встречи. Одна из них состоится сразу по прибытии белорусского лидера в Баку. В неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.

Официальная часть переговоров запланирована на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Minval.az