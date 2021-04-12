Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев.
Глава государства был проинформирован о военной технике, демонстрируемой в парке.
После ознакомления с парком президент встретился с награжденными военнослужащими.
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев.
Глава государства был проинформирован о военной технике, демонстрируемой в парке.
После ознакомления с парком президент встретился с награжденными военнослужащими.
Дата: 2021/04/12 12:18
Раздел: Азербайджан
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