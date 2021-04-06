Представители Уральской оперативной таможни пресекли попытку переслать в Армению запасные части танкового стабилизатора. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Продукцию военного назначения — 37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора — отправил житель Южного Урала (Челябинской области) через курьерскую службу», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что для организации поставки мужчина предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт.

Он перекрасил стабилизаторы, желая скрыть идентификационные номера и придать им новый вид.

В сообщении говорится также, что изъятые стабилизаторы устанавливаются в военной технике, в том числе в танках Т-72 и они запрещены к свободной продаже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования военной техники»). Наказание предусматривает лишение свободы до семи лет и штраф до миллиона рублей.

Minval.az