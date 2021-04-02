Министерство обороны Украины полагает, что Россия наращивает военное присутствие и повышает боеготовность своей армии для эскалации конфликта в Донбассе. Сообщение об этом появилось на сайте пресс-службы ведомства.

Как утверждают военные, Москва в последние дни активизировала тренировки подразделений «Народной милиции» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также сосредоточила на границе регулярные армейские части. «Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня», — заявили в министерстве.

Кроме того, командование обвинило Москву в наращивании пропагандистских усилий для убеждения мирового сообщества в оправданности возможного применения ВС РФ против Украины, а также пообещало дать соразмерный ответ в случае обострения ситуации.

Одновременно с заявлением выступило Главное управление разведки Украины. Как отметили в ведомстве, командование Вооруженных сил РФ наращивает боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Сообщается, что пророссийские сепаратисты провели командно-штабные тренировки в общей системе под управлением восьмой гвардейской общевойсковой армии РФ. Цель – поддержание террористических группировок в готовности в условиях возможного обострения обстановки, отмечают в ГУР.

Minval.az