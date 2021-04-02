Пакистан и Азербайджан создадут совместную рабочую группу. Это нашло отражение в законопроекте «Об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций». Законопроект сегодня был вынесен на обсуждение Милли Меджлиса, пишет АПА.

Согласно законопроекту, в целях реализации положений настоящего соглашения стороны создадут совместную рабочую группу, и определят состав, функции членов группы и порядок работы.

После вступления соглашения в силу совместная рабочая группа разработает и утвердит комплексный план сотрудничества.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.

Minval.az