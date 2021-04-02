Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 230 МВт.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, Кабинет Министров должен принять необходимые меры в связи с подписанием «Инвестиционного договора», «Договора купли-продажи энергии», «Договора подключения к передающей сети», «Договора о земельной аренде»», «Прямых соглашений» и «Независимого инженерного договора» в связи со строительством солнечной электростанции мощностью 230 МВт.

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