На территории Губадлинского района на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), на церемонии, организованной в связи с этим событием, первый заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Рашад Садигов передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала деятельности новой воинской части.

В заключительной части мероприятия была награждена группа военнослужащих, отличившихся в служебной деятельности.

Minval.az