В российском «болтающем классе» — очередная скандальная инициатива. Здесь отличилась партия с помпезным названием «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Как громко возвестил журналистам замруководителя центрального аппарата этой партии Николай Новичков, одним из пунктов ее политической программы станет расширение территории России. Присоединять к РФ планируют прежде всего украинский Донбасс (причем спрашивать мнение Украины на этот счет «справедливороссы» считают совершенно излишним). «У нас в манифесте, который подписали лидеры трех партий, написано «Донбасс — это Россия», — гремел Новичков. — И все территории, которые хотят присоединиться к России, должны получить возможность это сделать, а россияне, наши соотечественники, должны получить право на родину». Кроме того, присоединять к России здесь вознамерились и Карабах. Активисты партии пообщались с жителями «огрызка» и пришли к выводу, что это единственный способ урегулировать конфликт. «Единственный способ решить конфликт раз и навсегда — это присоединение к России, — уверял Новиков. — Другого способа не существует, все остальное — это симулякр».

Есть, конечно, официальная версия, откуда у «справедливороссов» взялась эта бредовая идея. Как уже рассказывал Minval.az, присоединить Карабах к России предлагала еще в конце восьмидесятых «Межрегиональная депутатская группа». Потом, уже после первой карабахской войны, эту идею высказывал небезызвестный Зорик Балаян. Потом о ней забыли. А теперь вспомнили. В конце января со «Справедливой Россией» Сергея Миронова объединились «Патриоты России» Геннадия Семигина и партия «За правду», во главе которой стоит скандально известный Захар Прилепин. А этот персонаж, который сначала пробовал себя в литературе, а затем отправился «замполитом» на охваченный войной Донбасс, уже в середине января, как уже рассказывал Minval.az, предложил присоединить к России этот самый Донбасс, молдавское Приднестровье и… «Арцах».

Теоретически, конечно, можно порассуждать, что объединение партий должно бы предусматривать и объединение их программ. Но открыто вбить в свои программные документы аннексию территории соседних стран — такое уже никаким «объединением партий» не объяснить.

Более того, еще по горячим следам заявления Прилепина черту под темой «присоединения Карабаха к России» подвел не кто иной, как ее министр иностранных дел Сергей Лавров. Он, напомним, назвал эту идею «экзотической» и подчеркнул: «У России нет мыслей о том, чтобы включить Карабах в ее состав».

Но как тогда понимать разглагольствования Новикова? Там на минуточку забыли, что «Справедливая Россия» — это все же «системная оппозиция», которой по штату положено знать и соблюдать правила игры? Правда, эта «системная оппозиция», как бы это повежливее, «теряет берега» далеко не в первый раз. Достаточно вспомнить, как в 2015 году депутаты от этой партии уже предлагали, по примеру Франции, ввести и в России уголовную ответственность за историческую правду, то есть за отрицание армянской версии событий 1915 года — инициатива предсказуемо закончилась ничем, но информация к размышлению осталась.

А теперь Новиков, Миронов, Прилепин и компания озвучили новую скандальную инициативу. Причем сделали это на редкость не вовремя —что по «горячим новостям», что по «бэкграунду». Если кто забыл, в Карабахе сегодня развернуты российские миротворцы. В Армении открыто рассуждают о том, что хотели бы оставить их здесь на возможно более долгий срок. И в качестве «вишенки на торте», свою идею с повторением в Карабахе «цхинвальско-сухумского варианта» выдвинули как раз накануне поездок в Москву глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Ара Айвазяна.

Другой вопрос, что в нынешней ситуации уже официальной Москве стоило бы еще раз внести ясность. Чтобы не оставалось сомнений, что произошло со «справедливороссами» — они в очередной раз «попутали берега» или банально проговорились. И чем дольше затягивается пауза, тем больше по понятным причинам сторонников «второй версии».

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