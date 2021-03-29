Думаю, что многие еще не оценили политических последствий запуска «Южного Газового Коридора». А между тем, это событие объясняет, например, неожиданный поворот политики России в отношении Армении и конфликта в Нагорном Карабахе.

Россия сейчас находится под американскими санкциями, которые касаются и экспорта российского газа в Европу. В частности, со стороны США оказывается сильное давление, чтобы не допустить завершения строительства подводного газопровода «Северный Поток-2» («Nord Stream 2»), который должен был доставить российский газ именно в Германию.

Уже имеющийся трансбалтийский газопровод «Северный поток» протяженностью 1224 км заработал в 2011-2012 гг и обеспечивает проектную мощность 55 млрд куб. м газа в год. «Северный поток-2» будет иметь практически ту же длину (1234 км) и ту же пропускную способность. Немаловажно, что в проекте принимают участие и германские компании, а Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу льготы (возможность отступления от применения основных положений Газовой директивы ЕС).

Запуск «Северного потока-2» решил бы проблему энергоснабжения Германии. Помимо очевидного экономического выигрыша, это бы подпитывало и политические амбиции Германии как лидера Европы, усилило бы зависимость от нее остальных стран региона. России запуск нового газопровода позволил бы обойтись без участия Украины в транзите ее газа, с далеко идущими последствиями. Одним словом, этот газовый проект имеет не только экономическое значение, и это сильно обеспокоило Вашингтон.

Из-за введенных американских санкций строительство подводной части трубопровода было остановлено в декабре 2019 г., когда его готовность составила 93,5%. С 1 января этого года санкции усилились, теперь под них попадают и компании, которые предоставляют строителям «Северного потока-2» страховые и сертификационные услуги, а также организации, проводящие работы по дооборудованию и модификации участвующих в строительстве проекта судов. Уже поступают новости о том, что Польша наказывает суда, которые участвуют в строительстве, что из проекта вышла датская инжиниринговая компания Ramboll, что санкции введены против российского судна-трубоукладчика «Фортуна».

Не оправдались и надежды на изменение позиции США после смены хозяина Белого дома. Байден выступал против «Северного потока-2» еще в 2016 году, когда был вице-президентом. Недавно он вновь заявил, что считает этот проект «плохой сделкой для Европы». Новый госсекретарь Блинкен известил, что Байден будет предпринимать меры для остановки строительства трубопровода и планирует переубедить зарубежных партнеров проекта: «Для нас важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии».

Итак, накануне Второй Карабахской войны важный для Германии газовый проект был остановлен.

А что в это время происходило на другом конце Европы — на Южном Кавказе? Азербайджан с помощью турецких партнеров построил Южно-Кавказский трубопровод (487 км), Трансанатолийский газопровод (1816 км), продолжал строить Трансадриатический газопровод (878 км). На бакинском конце этой трубы происходила тихая интрига с Газпромом. Без особой видимой потребности был отремонтирован построенный еще в 1982 г. газопровод Баку-Филя мощностью 10 млрд. куб. м в год. Азербайджану, который сам добывает и экспортирует газ, вроде бы это не было нужно. Тем не менее, в 2017-18 годах у Газпрома был закуплен и доставлен в Азербайджан 1 млрд. куб.м российского газа. Пустяк по сравнению с объемами добытого в тот период газа в Азербайджане, но вполне достаточно, чтобы проверить техническую готовность трубопровода из России (который, что важно, может работать и в прямом, и в реверсном режиме).

В 2019 году, когда вот-вот должны были достроить «Северный поток-2», газ из РФ в Азербайджан не поставлялся. Но при этом Газпром в том же году открыл в Баку свое представительство и зарегистрировался в Минналогов. Определенно, Газпром имел большие планы, и они были, по определению, связаны с газом. То есть с конкретным экспортным трубопроводом, который в Товузе проходит в 30 км от линии армяно-азербайджанского фронта. И именно там в июле 2020 года произошла серьезная стычка с последующими угрозами из Еревана в отношении экспортных трубопроводов и попытка захвата новых территорий (в сентябре-октябре по трубопроводу действительно стреляли).

Похоже, что в этот момент Пашинян перешел дорогу Газпрому, а стало быть, и России. В большом бизнесе такое не прощают… Позиция Кремля в отношении ее армянского союзника была скорректирована, и 9-10 ноября было заключено трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Два дня спустя, Газпромбанк и Международный Банк Азербайджана заключили Соглашение об оказании услуг в сфере банковского сопровождения контрактов.

Чуть позже, ударными темпами был закончен Трансадриатический трубопровод, и 31 декабря 2020 года азербайджанский газ достиг Италии, и в Европу был проложен Южный газовый коридор. Появилась очередь охотников подключиться к новой трубе из числа стран-членов ЕС. Так, на начальном этапе в Италию будет поставлено 8 млрд куб.м, а в Грецию и Албанию — по 1 млрд куб.м азербайджанского газа, на следующем этапе пропускная способность трубопровода удвоится. Газ из Азербайджана уже получает Болгария. Интерес к нашему газу проявляют и другие страны. Естественно, что в какой-то момент спрос превысит предложение, и тогда пригодятся и российские и среднеазиатские энергоносители. Причем для Газпрома это идеальный путь обойти американские санкции. В качестве дополнительного бонуса, Газпрому будет разрешено поставлять российский газ в Армению в обход Грузии.

Экономика — едва ли не самый сильный фактор в мировой политике. Получая газ по альтернативным газопроводам, страны ЕС теряют интерес поддерживать Германию в ее противостоянии с США в вопросе завершения «Северного потока-2». Ослабляется экономическая и политическая зависимость Юга Европы от Германии. Похоже, именно этим и объясняется, что очередной всплеск критики в адрес наших властей со стороны Германии (причем даже по такому поводу, как поставка медтехники для борьбы COVID!) совпал с началом поставок азербайджанского газа в Европу и введением на этом фоне новых американских санкций против газового проекта с германским участием. А Италия, греющаяся сейчас нашим газом, была в числе первых стран, поздравивших Азербайджан с победой в войне…

Азербайджану очень часто достается в чужих «разборках», в данном случае — между США и Германией. Но наша страна в данном случае приобрела больше, чем потеряла: ненароком разозлив немцев, с которыми у нас не такие уж и обширные связи, Азербайджан нейтрализовал Россию, укрепил связи с Турцией, приобрел новых союзников в Европе и увеличил влияние среди сообщества нефтегазовых экспортеров. А это дорогого стоит.

Эльдар Зейналов, глава Правозащитного центра Азербайджана

Minval.az