«Карабахский конфликт — самый старый и самый непримиримый на постсоветском пространстве. В России о причинах, ходе и результатах войны знают лишь специалисты, да и их мнения порой диаметрально противоположны. Когда минувшей осенью началась Вторая Карабахская война, суждения журналистов, экспертов, комментаторов также основывались не на фактах и анализе, а на эмоциях и личных пристрастиях и этнической принадлежности».

Об этом рассказал в своем фильме, посвященном Карабаху, телерадиожурналист Гией Саралидзе.

По его словам, одной из самых неизвестных для широкой публики тем был вопрос с семью оккупированными Арменией районами Азербайджана:

«На землях, которые никогда не входили в состав Нагорно-Карабахской автономно области и составляют более 20% территории Азербайджана почти 30 лет стояли армянские воска. О судьбе этих городов и сел было мало что известно, поэтому когда появись возможность посетить эти районы, наша съемочная группа отправилась в Азербайджан».

Первым пунктом поездки был Агдамский район. Агдам, который оказался на линии разделения враждующих сторон, переводится как «белая крыша», но ни одной крыши в этом городе не осталось, как не осталось и самого города – только руины. С крыши мечети, в которой держали скот, хорошо видны развалины гостиницы, драмтеатра, музея хлеба, где хранилась пайка из блокадного Ленинграда. Весь город разворовали, здания растащили на стройматериалы. Пустуют и виноградные поля, и села. Мертвая земля, чреда развалин, ни одного целого дома, ни животных, ни людей — «Кавказская Хиросима».

Саралидзе также представил второй фильм «По освобожденным территориям Азербайджана до иранской границы».

«Одна из сторон конфликта захватила территорию, выгнала практически все население, вывезла материальные ценности, окопалась и на протяжении почти 30 лет обрекала эти районы на полное разрушение, называя более 20% чужой территории поясом безопасности. Люди отсюда ушли, не осталось даже следов нормальной человеческой жизни. Теперь Азербайджан возвращает к жизни пятую часть своей территории», — рассказывает Гия Саралидзе.

Minval.az