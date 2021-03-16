В Великом Национальном Собрании Турции торжественно отметили столетие подписания Московского договора между Турецкой Республикой и Советской Россией. Здесь состоялись обсуждения на тему: «Отношения Турции и России в столетнюю годовщину заключения Московского договора от 16 марта 1921 года». И, выступая на их открытии, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп отметил: Московский договор не теряет значимости спустя век после подписания документа. После чего подчеркнул: «Этот документ стал свидетельством признания Россией правительства парламента Турции и определения восточных границ нашей страны». В переводе: Московский договор поставил жирный крест на планах Антанты и армянских националистов выкроить из турецкой Восточной Анатолии новоявленную «Западную Армению». Что уже превратило Московский договор в предмет дружной ненависти армянских националистов, которые продолжают лить слезы от тоски по землям, которые здесь уже посчитали своими, но так и не получили, и всхлипывать, что если бы не Московский договор, то Армения сегодня была бы одной из крупнейших стран Европы, имела бы выход к Черному морю и вообще диктовала свою волю всем и вся.

Но вот что интересно. В Армении не просто вопят о «потере» земель, которые им никогда не принадлежали ни де-юре, ни де-факто. Здесь еще и строят планы их возвращения. И до недавнего времени ереванский «болтающий класс» с упоением твердил на разные лады одну и ту же «установку»: дескать, Московский договор был заключен на 100 лет, и как только настанет 16 марта 2021 года, Россия будет ну просто обязана объявить о его денонсации.

Здесь стоило бы, конечно, напомнить ереванским «стратегам», что в случае денонсации Московского договора в силу вступит не Севрский, а Александропольский договор, по которому Армении придется прощаться с солидными территориями на турецкой границе, так что местным стратегам лучше не особенно увлекаться и не будить лихо, пока оно тихо. Только вот, к ужасу и разочарованию Еревана, на готовность Москвы ставить под сомнение Московский договор и рвать отношения с Турцией не указывает ровным счетом ничего. Посол России в Турции Алексей Ерхов принимает участие в парламентских слушаниях, посвященных столетию Московского договора, дает весьма высокую оценку и самому этому документу, и двусторонним связям Москвы и Анкары и тоже подчеркивает: «Потенциал, заложенный в Московском договоре, был рассчитан на очень длительный период, и стоит ожидать, что развитие российско-турецких отношений будет неоднократно подходить к ситуации, когда пункты договора будут задействованы. Сейчас, безусловно, наши связи трансформировались, в них появились как другие плюсы, так и иные минусы, однако плюсы этого соглашения вне всякого сомнения будут неоднократно проявлять себя в будущем».

Правда, справедливости ради, в Москве Союз армян России организовал очередное «шоу плакальщиков», то есть конференцию “»Геноцид» (кавычки наши — Minval.az) и Первая мировая война. Международные договоры. Исторические параллели” — c участием посла Армении в России Тоганяна и небезызвестного Константина Затулина. Только вот на фоне того, что происходило в Анкаре, такая «политическая самодеятельность» силами армянской диаспоры, прямо сказать, не звучала. Тем более что ни Затулин, ни тем более Ара Абрамян с Варданом Тоганяном высказывать официальную позицию России не уполномочены.

Проще говоря, столетие Московского договора обернулось для Армении очередным разочарованием. И такое происходит с Ереваном далеко не в первый раз. Первый «сезон больших надежд» здесь был связан со столетней годовщиной «геноцида армян». В Ереване не сомневались: в честь такой юбилейной даты мир ну просто обязан хором признать «геноцид», потребовать от Турции «территориальных репараций» и преподнести Армении шесть восточноанатолийских вилайетов! 24 апреля ждали с вожделением и благоговением,..но все закончилось ничем. Шествие к монументу «жертвам геноцида» закончилось, протокольные веночки увяли, признания не случилось. И самое главное, границы не сдвинулись ни на шаг. Затем в Ереване принялись возлагать изрядные надежды на столетнюю годовщину подписания соглашения Сайкс-Пико 16 мая 2016 года: это соглашение было заключено н 100 лет, срок истекает, самое время начать ревизию границ на Ближнем Востоке, а там дойдет черед и до Армении! Опять «облом». Теперь лопнули надежды, связанные с Московским договором.

И над этим можно было бы посмеяться, если бы не одно обстоятельство: за всеми этими юбилейными «шоу плакальщиков» по-прежнему стоят претензии Армении на земли соседних стран — Азербайджана и Турции. И даже проигранная осенью 2020 года война армянский «болтающий класс» от этой болезни не излечила. И если в Армении все еще не готовы примириться с собственными границами — тут уже не получится исключать, что нынешняя война в регионе не последняя. И с учетом реального расклада сил, очевидно, что в результате у армянских националистов появятся новые «точки на карте», по которым останется только проливать слезы.

Нурани, обозреватель

Minval.az