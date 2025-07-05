Армении нужна новая Конституция, утвержденная народным голосованием, чтобы народ считал Конституцию своей, родной, правилом для жизни на своей родине-государстве, которое он сам создал.

С данным заявлением выступил лидер страны Никол Пашинян в ходе выступления на мероприятии по случаю 30-летия со дня принятия Конституции страны.

«Конституция, в моем понимании, — это договоренность граждан об отношениях внутри страны по отношению друг к другу: гражданин-гражданин, гражданин-общество, общество-правительство, и в целом соглашение о правовом порядке в стране, которое должно быть выражено в Конституции.

Столкнувшись с проблемой того, почему наши граждане не чувствуют чувства родства с этим правовым порядком, я пришел к известному, но невысказанному выводу, что, тем не менее, наши нынешние Конституции, начиная с 1995 года, по крайней мере, оставили открытым вопрос о том, что они были приняты путем свободного волеизъявления народа и свободного голосования. По крайней мере, это вопрос, ответ на который не является однозначным», — отметил армянский лидер.

По словам Пашиняна, Армении нужна новая Конституция, которая должна иметь конкретную цель, которая должна выражать ту реальность, которая уже существует сегодня в стране.

«Эта реальность такова: Республика Армения говорит своим гражданам: родина и государство больше не идентичны, но в отличие от всего нашего предыдущего периода, нашей истории многих тысяч лет, наше послание должно быть предельно ясным, и содержательным выражением этого послания должна стать новая Конституция, принятая свободным волеизъявлением народа Армении. И в этой Конституции должно быть сказано: гражданин Республики Армения, это ты — государство, это ты — Республика Армения», — заключил он.