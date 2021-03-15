Вооруженные силы Азербайджана продолжают совершенствовать боевые навыки. В нашей стране стартовали масштабные оперативно-тактические учения —под руководством министра обороны и с участием до 10.000 личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Более того, накануне завершились учения Нахчыванского гарнизона. Они были заявлены как командно-штабные, но дело не ограничивалось хрестоматийными «ящиками с песком»: подразделения поднимали по тревоге, перебрасывали в районы оперативного назначения…

А вот тут нужно пояснение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде заявил: «Сейчас конфликт стал историей и надо смотреть в будущее. Я думаю, спустя 4 месяца после окончания войны обе стороны могут закрыть эту страницу и проявляют волю, направленную на будущее. Это очень важно». А глава МИД Джейхун Байрамов на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линд сообщил, что Армения в ночное время пытается отправлять в Азербайджан военных на машинах, предназначенных для перевозки строительных материалов.

Но, во-первых, знаменитое Si vis pacem, para bellum — «Хочешь мира — готовься к войне» сформулировали уже в Древнем Риме. А во-вторых, и «в-главных», в действиях армянской стороны поворота к миру все еще не заметно. Более того, там продолжают выступать с такими заявлениями, что исключать новой вспышки военного противостояния в регионе уже не получается.

Так, глава МИД Армении Ара Айвазян дал интервью телеканалу Al Arabiya, где открытым текстом заявил: дескать, нынешний статус-кво в Карабахе сложился в результате применения силы, и тем самым он не может быть стабильным и приемлемым с точки зрения долгосрочного мира и безопасности в регионе. Ну не нравится Армении, что ее вышибли пинком с оккупированных азербайджанских земель, и в Ереване открыто строят планы реванша и повторной оккупации азербайджанских территорий. Еще откровеннее ведут себя главари сепаратистов (и вряд ли без «отмашки» из Еревана). Так, Араик Арутюнян в ходе встречи с жителями Агоглана (Гадрута), уже освобожденного Азербайджанской Армией. заявил: «Мы не отказываемся от Гадрудсткого района. Наша борьба продолжается, но мирным путем и посредством переговоров, чтобы мы смогли вернуть хотя бы территорию НКАО». А Виталий Баласанян, соучастник Ходжалинского геноцида, именующий себя «секретарем совета безопасности Нагорного Карабаха», накануне «бряцал языком»: «Пусть никто не думает, что в «Арцахе» (здесь и далее закавычено нами – Minval.az) не будет Вооруженных сил. Мы никогда не оставим «Арцах» в чьих-то руках, «Арцах» будет субъектом, будет армянским».

И, наконец, изрядную пищу для размышлений дает и нынешний реваншистский «пиар» в стиле «не надо было соглашаться», «еще немного — и мы бы пили чай в Баку», «Пашинян — предатель и слабак» и т.д.

Здесь уместно, конечно, вернуться лет на 5-6 назад и вспомнить события сентября 2015 года. Тогда Армения устроила очередную провокацию на линии фронта, но нарвалась на жесткий ответ и потеряла четырех «зинворов». В Карабахе от неожиданности отменили «день города», намеченный на 26 сентября. А газета «Голос Армении», представляющая интересы правящего на том момент карабахского клана, грозилась: «…В самом «Арцахе» все, от мала до велика, убеждены, что они не только способны пресечь любой шаг противника, но и установить флаг «Арцаха «над Домом правительства в Баку, если противник будет продолжать вести себя подобным образом. Может, в этом и заключается сермяжная правда карабахского урегулирования: установить флаг «НКР» в Баку, чтобы в «Степанакерте» не отменять праздника». 26 сентября 2020 года праздник вновь отменили — по официальной версии, в связи с коронавирусом, но в ту же ночь армянская армия устроила обстрел азербайджанских позиций и населенных пунктов по всему фронту, готовясь выполнять обещания Давида Тонояна о «новой войне за новые территории». Только вот закончилось все, напомним, оглушительным разгромом Армении.

Вряд ли у Арутюняна, Баласаняна и иже с ними в результате контузии случилась амнезия и они действительно не помнят события ни минувшей осени, ни даже последних лет. Другой вопрос, сделали ли там из своего разгрома должные выводы. А пока остается только напомнить: у нынешних военных учений Азербайджана весьма показательная география и не менее показательный сценарий. В ходе стартовавших сегодня оперативно-тактических учений отрабатывается план антитеррористической операции в горно-лесистой местности. Возможный «карабахский» прицел учений заметен невооруженным глазом, о чем эксперты заговорили с самого начала. А учения в Нахчыване, откуда, напомним, можно без труда «достать» и до Еревана, и до Мецамора, и до Воротанского каскада ГЭС, показывают: Армения в результате просто оказывается в «клещах». Так что ее политической верхушке стоило бы задуматься о цене реваншизма. И о том, что второй удар «Железного кулака» будет куда сильнее первого. Достаточно сравнить апрель 2016 года и сентябрь года 2020, чтобы получить на этот счет исчерпывающую информацию к размышлению.

И да, размышлять тоже надо вовремя.

Нурани, обозреватель

Minval.az