Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 120-летия академика Юсифа Мамедалиева.

В распоряжении говорится:

В декабре 2025 года исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося ученого и общественного деятеля, одного из организаторов Академии наук Азербайджанской Республики, члена-корреспондента Академии наук СССР, лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного деятеля науки, доктора химических наук, академика Юсифа Гейдар оглу Мамедалиева.

Академик Юсиф Мамедалиев – одна из ярких личностей, взращенных азербайджанской наукой. Ученому, заложившему основу нефтехимии в Азербайджане, принадлежат исключительные заслуги в разработке технологических процессов, имеющих большое прикладное значение для получения ценных промышленных продуктов. Славу Юсифу Мамедалиеву снискало открытие им нового метода производства высокооктанового авиационного топлива, что стало важным событием в нефтехимической науке. С его именем связана организация в республике ряда научных учреждений и структур. Азербайджанская школа нефтехимии, сформированная Юсифом Мамедалиевым, который продолжал фундаментальные исследования широкого спектра параллельно с эффективной педагогической деятельностью, была известна далеко за пределами страны.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в целях обеспечения проведения 120-летия со дня рождения академика Юсифа Мамедалиева, принимая во внимание его исключительные заслуги в развитии азербайджанской науки, постановляю:

1.Национальной Академии наук Азербайджана совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения академика Юсифа Мамедалиева.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.