Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ответил на вопрос журналистов о том, насколько правдоподобна информация, что наступление украинских войск в Донбассе может начаться 15 марта.

«Что касается дат 15 марта – это уже какая-то мантра, все почему-то говорят про 15 марта», — заявил Данилов, добавив, что не понимает почему возникли подобные разговоры.

«У нас четкая, понятная ситуация. Мы четко осознаем, что происходит на фронте», — также отметил Данилов, добавив, что СНБО круглосуточно получает информацию от всех соответствующих структур.

«Наша армия уже не позволит делать то, что было в 2014 году, кто бы это ни был», — подчеркнул Данилов.

Между тем МИД России в пятницу выступил с заявлением, в котором предостерег «горячие головы» в Киеве от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий.

Издание «Московский комсомолец», на основании разговоров с военными экспертами предрекало ранее «начало полномасштабной войны в ближайшие несколько недель», отмечая, что украинское руководство вдохновилось успешным опытом Азербайджана в Нагорном Карабахе и планирует сделать ставку на использование турецких беспилотников Bayraktar, доказавших свою эффективность в ходе недавнего конфликта в Карабахе.

Киев и непризнанные республики Донбасса обвиняют друг друга в подготовке провокаций и последующего возобновления полномасштабных боевых действий на востоке Украины. На протяжении последних недель о нарушениях формально объявленного в июле прошлого года перемирия сообщают фактически каждый день, отмечает Би-би-си.

Президент Владимир Зеленский, который часто называл объявленное в июле прошлого года перемирие одним из своих несомненных достижений на пути к миру в Донбассе, воздерживался от радикальных оценок. Однако и он на этой неделе был вынужден признать: количество провокаций на фронте увеличилось.

Minval.az