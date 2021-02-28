Следующая встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху состоится 1 марта в режиме видеоконференции. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, все стороны рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, по вопросам обеспечения перевозок, в том числе безопасность, пограничный, таможенный, санитарный и другие виды контроля.

Оверчук отметил, что было рекомендовано компетентным органам Сторон провести инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ, международных договоров, заключенных с третьими странами, по вопросам реализации перевозок.

Minval.az