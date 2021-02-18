Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Главы государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также пути выхода из кризисов в Сирии и Ливии.

Эрдоган отметил, что совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдамском районе Азербайджана успешно функционирует. Все стороны должны внести посильный вклад в обеспечение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, уверен турецкий лидер.

Эрдоган предложил также провести встречу экспертов трех стран с целью повышения эффективности усилий по восстановлению транспортных путей в Нагорном Карабахе.

Президент Турции далее подчеркнул значимость урегулирования сирийского кризиса, а также отметил необходимость использования всех возможностей для обеспечения мира и стабильности в Ливии.

Minval.az