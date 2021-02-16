Последний рассекреченный документ на самом деле касается передачи 21-километрового участка дороги Горис – Давид-Бек в Зангезуре (Сюникская область) Азербайджану. Об этом сообщила ереванская газета «Грапарак».

«В этом документе это прямо не упоминается, но, согласно двустороннему соглашению, эта часть дороги должна эксплуатироваться Арменией и Азербайджаном в течение примерно трех лет, а российские миротворцы гарантируют ее безопасную эксплуатацию», — отмечает издание.

По данным газеты, в течение трех лет армянская сторона должна построить объездную дорогу на своей территории, после чего этот 21 километр будет полностью передан Азербайджану.

«Это соглашение было достигнуто при непосредственном участии премьер-министра и министра обороны Армении. Особенно глава Минобороны Вагаршак Арутюнян является сторонником выполнения всех требований противника и не оказывает никакого сопротивления, что удивило даже российскую сторону», — пишет газета.

Minval.az