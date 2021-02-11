Глава МИД Армении Ара Айвазян не знает о договоренностях с Азербайджаном по участку дороги Горис-Давид Бек в Сюнике, о которых заявил вице-премьер Тигран Авинян. 11 февраля вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что кроме заявлений от 9 ноября и 11 января есть еще одна договоренность касательно участка Горис-Давид Бек, поскольку там дорога проходит по спорным участкам.

«Мне известно о договоренностях 9 ноября и 11 января», — сказал Айвазян журналистам в правительстве, передает Sputnik.

Он не стал отвечать на вопросы журналистов о том, каким образом, глава МИД может быть не в курсе подобной договоренности.

Айвазян лишь отметил, что МИД полноценно выполняет обязанности, касающиеся его сферы.

На вопрос, не интересовался ли он у Авиняна, о чем речь, министр предложил сделать это самим журналистам.

Ранее экс-премьер Грант Багратян заявил, что в ходе посещения Капана узнал о подписанном меморандуме между Арменией и Азербайджаном, который регулирует движение по дороге Горис-Капан в Сюникской области (Зангезур).

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