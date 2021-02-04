В Службе государственной безопасности (СГБ) расследованы факты многочисленных злоупотреблений со стороны экс-министра Салима Муслимова в период его пребывания на посту министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. Установлено, что злоупотребления были допущены во время организации реабилитации и социальной защиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществлении государственного контроля за деятельностью работодателей по вопросам труда, занятости и социальной защиты и других полномочий по направлениям деятельности министерства.

Как сообщили в СГБ, на основании собранных материалов установлено, что Муслимов намеренно использовал служебные полномочия в корыстных целях с целью получения для себя незаконных привилегий в связи с исполнением служебных обязанностей.

Также установлены обоснованные подозрения в истребовании и получении им части денежных средств, выделенных физическим и юридическим лицам, выполнявшим работы по строительству и ремонту индивидуальных жилых домов и домов-интернатов для инвалидов в различных районах с использованием в качестве посредников подчиненных им должностных лиц.

Также была получена информация о том, что Салим Муслимов неоднократно получал взятки в виде денежных средств в разное время во время проверок, проведенных Государственной службой инспекции труда на предприятиях, связанных с соблюдением требований охраны труда при строительстве и реконструкции объектов производственного, социально-бытового и общественного питания на территории страны, за разрешения на их ввод в эксплуатацию, разрешений в связи с соответствием требованиям охраны труда.

В то же время, были выявлены обоснованные подозрения в получении им неоднократно взяток на сумму от 10 до 30 тыс. манатов от руководителей различных территориальных отделов данного министерства в связи результатами проверок, проведенных отделом внутреннего контроля в территориальных структурах.

Салим Муслимов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (Получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Minval.az