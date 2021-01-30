Послу Азербайджана в США поступают угрозы со стороны армян.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в США, Армянский национальный комитет Америки (АНКА), выступая с заявлениями, полными ненависти и угроз, начал кампанию против нашей страны, посольства Азербайджана в США и посла Элина Сулейманова.

«АНКА в своих официальных аккаунтах в twitter и Facebook обвинил посла в военных преступлениях. Этот статус АНКА стал причиной того, что ряд членов армянской общины поделились оскорбительными сообщениями против нашей страны и посла», — говорится в сообщении.

Minval.az