«Человеку нужно две дозы вакцины. 4 миллиона вакцин, которые будут доставлены в Азербайджан, предназначены для 2 миллионов человек».

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба сказал помощник президента Шахмар Мовсумов.

Мовсумов сказал, что в двустороннем порядке от регионального представительства Sinovac будет закуплено 4 миллиона доз вакцины CoronaVac.

«В Азербайджан завезена небольшая часть этой вакцины, и по мере ее производства она будет доставляться поэтапно. В рамках многосторонней платформы COVAX будет закуплено 2 миллиона доз вакцин на уровне, охватывающем 10 процентов населения — на 1 миллион человек. У нас есть возможность закупить дополнительно 10 процентов вакцин, то есть, доведя этот показатель до 20 процентов, закупить вакцины для 2 миллионов человек», — цитирует его АПА.

Minval.az