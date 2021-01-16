Вакцинация в Азербайджане начнется 18 января, сообщил Оперштаб. Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба сообщил помощник президента Шахмар Мовсумов.

«С 18 января начнется 1-й этап вакцинации, а с 1 февраля — 2-й этап. В первую очередь будут вакцинированы люди старше 65 лет», — отметил он.

В свою очередь заведующий отделом организации здравоохранения Минздрава Теймур Мусаев сказал, что группы населения с высоким риском, которые будут вакцинированы, следующие:

1 этап

— Работники здравоохранения;

— Лица старше 65 лет;

— Персонал, привлеченный правоохранительными органами к противоэпидемическим мерам;

2 этап

— Группа высокого риска с медицинской точки зрения (люди с хроническими заболеваниями — респираторная система, гемодиализ, диабет, ожирение);

— Лица 50 лет и старше, имеющие хотя бы одно хроническое заболевание;

— Работники сферы образования и социального обеспечения, постоянно находящиеся в социальных учреждениях, центрах ASAN и DOST, работники сферы общественного транспорта, операторы и поставщики телекоммуникационных услуг и работники, непосредственно контактирующие с населением в почтовом секторе, часть банковского сектора, непосредственно контактирующая с населением;

— Выполняющие работу с высоким уровнем риска ( в жизненно важных для функционирования общества сферах — национальная и региональная безопасность, юстиция, финансы и др.).

Minval.az