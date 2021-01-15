«Мы и впредь будем вместе с Азербайджаном оценивать вопросы, связанные с прекращением огня».

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Пакистана.

Министр отметил, что место совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня определено в Агдаме в 8 километрах от линии соприкосновения.

«60 турецких, 60 российских военных будут контролировать прекращение огня в Нагорном Карабахе. Уже началась отправка турецких военных в Азербайджан», — приводит его слова АПА.

Глава МИД подчеркнул, что в случае необходимости будут проведены двусторонние переговоры с Азербайджаном.

Minval.az